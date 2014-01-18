الائتلاف يشارك في جنيف 2 بموافقة 58 صوتاً من أصل 73

حسم الائتلاف الوطني السوري المعارض، موقفه بالذهاب إلى "جنيف 2" لمحاولة الوصول إلى حل سياسي للصراع في سوريا، وذلك بموافقة 58 صوتاً من أصل 73 مقابل رفض 14 آخرين.

ووصفت فرنسا قرار الائتلاف الوطني السوري المعارض بالمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في الـ22 من الشهر الجاري بالقرار الشجاع.

من جهته، قال أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطني السوري، في كلمته بالمؤتمر الصحافي للائتلاف، اليوم السبت، في اسطنبول: "سنذهب إلى مفاوضات جنيف 2 من دون مساومة على أي من ثوابت الثورة".

وأضاف "إن طاولة جنيف 2 هي مدخل لتحقيق مطالب الثورة السورية، وإن مشاركة النظام بجنيف 2 هي بمثابة مشاركة الأسد بجنازته".

وفي وقت سابق، أكدت مصادر قناة "العربية" أن الائتلاف الوطني السوري المعارض، قرر المشاركة بمؤتمر "جنيف 2" للسلام في سوريا بالأغلبية.

وأتى قرار الائتلاف خلال اجتماعات عقدها وسط خلافات وانقسامات مستمرة بين أعضائه حول جدوى المشاركة في المؤتمر.

ووجه وزير الخارجية الأميركية عدة دعوات لحضور المؤتمر الدولي المزمع عقده في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وتركز كواليس اجتماعات الائتلاف السوري على ما يبدو على رأب الصدع الداخلي، وذلك من خلال توجه أعضاء في الائتلاف لإقناع المنسحبين من الائتلاف للعودة عن قرارهم.

وأشار خالد الصالح، رئيس المكتب الإعلامي في الائتلاف، إلى أن الائتلاف أعلن استعداده للمشاركة ولكن ضمن محددات، من ضمنها تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.

يأتي هذا في وقت تجري فيه محادثات موازية في أنقرة مع 4 مجموعات مقاتلة في سوريا، بينها الجبهة الإسلامية، في محاولة لإقناعها بجدوى مؤتمر جنيف.