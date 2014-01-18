ملاعب إيطاليا تتضامن مع سوريا بمبادرة من الفاتيكان

أطلق الفاتيكان مبادرة سماها "رياح السلام" من أجل وقف العنف في سوريا مع دعوات تبث في ملاعب كرة القدم الإيطالية خلال مباريات دوري الدرجة الأولى التي ستقام في عطلة نهاية الأسبوع، كما أعلن أحد الوزراء، بحسب تقرير إخباري، السبت.

واتخذ المجلس البابوي للأسرة وجمعية كاريتاس إيطاليا ودوري الدرجة الأولى الإيطالي، الجمعة، هذه المبادرة مع اقتراب مؤتمر "جنيف 2" حول سوريا، والمقرر عقده في سويسرا 22 يناير.

وفي ملاعب كرة القدم العشرة التي ستقام عليها مباريات السبت والأحد، سترسم على أرض الملعب عبارة "رياح السلام للأسر السورية". كما سيُعرض فيلم وثائقي عن مخيمات اللاجئين على شاشات عملاقة.

وأوقع النزاع الدائر في سوريا أكثر من 130 ألف قتيل حتى الآن، حسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

وأشاد المجلس البابوي للأسرة في بيان بموقف كرة القدم الإيطالية، وذكر أن "عالم الرياضة لم ينس الوضع المؤلم" الذي تعيشه سوريا.

وضاعف الفاتيكان والبابا فرنسيس، رغم هامشهما الدبلوماسي الضيق، المبادرات لإيقاظ الضمائر بشأن المأساة السورية، وساهم في إرسال مساعدات كبيرة للاجئين السوريين من جميع الطوائف في لبنان والأردن.