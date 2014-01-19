روسيا داعمة الأسد ترحب بمشاركة المعارضة في جنيف 2

رحبت روسيا الأحد بقرار المعارضة السورية المشاركة الأسبوع المقبل بمؤتمر جنيف 2، الهادف لإيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا، كما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

ونقلت عنه وكالة إيتار تاس القول "إنه القرار الصائب، فقد قلنا على الدوام أنه يجب المشاركة في هذا المؤتمر وبدء حوار مع الحكومة".

وحسم الائتلاف الوطني السوري المعارض موقفه بالذهاب إلى جنيف 2 بأغلبية بلغت 58 صوتاً، لمحاولة الوصول إلى حل سياسي للصراع السوري الدائر منذ ثلاث سنوات.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بقرار المعارضة واصفاً إياه بالصعب، كونه يأتي أمام الهجمات الوحشية والمستمرة التي يشنها نظام الأسد ضد المدنيين السوريين والعرقلة المتعمدة لوصول المساعدات الإنسانية.

ومن جهتها، وصفت أميركا على لسان وزير خارجيتها جون كيري تصويت الائتلاف بـ"الشجاع"، كونه اختار أفضل طريقة للتوصل إلى مرحلة انتقالية سياسية عبر التفاوض.

واعتبر لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسية الذهاب إلى جنيف 2، خيار السعي إلى السلام، مشدداً على أن فرنسا ستستخدم كل الوسائل الممكنة حتى يؤدي مؤتمر جنيف 2 لقيام حكومة انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة.