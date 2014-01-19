خروج عشرات "الحالات الإنسانية" من مخيم اليرموك

تمكن العشرات ممن يمثلون "حالات إنسانية حرجة" من الخروج، اليوم الأحد، من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين المحاصر في دمشق، بحسب ما أفاد مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبدالهادي وكالة "فرانس برس".

وقال عبدالهادي: "بدأ إخراج عدد من الحالات الإنسانية الحرجة من مخيم اليرموك"، مشيراً إلى أن "العدد وصل إلى قرابة 50 حالة حتى الآن، ومن المنتظر إخراج نحو 100 حالة بنهاية هذا اليوم".

وأضاف: "سيتم العمل على إخراج أعداد إضافية يومياً حتى يصار إلى إخراج نحو 600 حالة" يعاني أصحابها من أوضاع صحية حرجة وأمراض مزمنة بالإضافة إلى حوامل وأطفال.

وقال عبدالهادي إن قافلة جديدة من المساعدات تنتظر عند مدخل المخيم الشمالي "مكونة من 400 طرد سيتم إدخالها اليوم عند استكمال عملية إخراج هذه الحالات".

ويأتي ذلك غداة إدخال أول دفعة مساعدات غذائية تشمل 300 طرد يزن كل منها 30 كلغ، ويحتوي على مواد غذائية وطبية تكفي الأسرة الواحدة لمدة 20 يوماً. وتم ذلك بعد محاولات عديدة فاشلة خلال الأشهر الأخيرة، وبعد أن تسبب نقص الغذاء والأدوية في المخيم بمقتل أكثر من 50 شخصاً.