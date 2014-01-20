خلافات بروتوكولية بين المعارضة والنظام في جنيف 2

لا تزال الكثير من التفاصيل البروتوكولية بين الأطراف المشاركة في مؤتمر جنيف اثنين معلقة، ولم يقتصر ذلك على الأمور الجوهرية فقط، بل امتد أيضا إلى التحضيرات البروتوكولية للمؤتمر، رغم أنه لم تبق إلا أيام قليلة على انعقاد المؤتمر.

فالخلافات على حضور جنيف 2 لا تتعلق فقط بدعوة إيران، بل تمتد إلى العَلَم وشكلِ الطاولة ووضعية الكراسي، فضلاً عن كمائن المصافحات، وهي جميعاً خلافات في الشكل وليس المضمون.

والخلافات بين وفدي المعارضة التي أكدت حضورها أخيرا، والنظام، يبدو أنها لم تنحصر فقط بمضمون المفاوضات، بل تعدت ذلك إلى خلافات تتعلق بالأفضلية في إلقاء الكلمة الافتتاحية، وتمسك كل من الطرفين بأن يكون الممثل الشرعي للشعب السوري. ولكن الخلاف الأكبر يبدو أنه يتعلق بالعلم المرفوع.

فبعد أن قررت الأمم المتحدة جمع الطرفين في غرفة واحدة بدلا عن غرفتين منفصلتين كما كان المقترح سابقا، ظهر اعتراض من جانب النظام على الجلوس إلى جانب أو حتى بالقرب من علم الثورة السورية. ولكن المعارضة تتمسك بإبقاء علمها مرفوعا.

الحل الوسط قد يكون بالابتعاد عن رفع أي أعلام خلال جلسات المفاوضات هذه التي سيتحدث فيها الطرفان عبر المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي.

عقد بروتوكولية تأمل الأمم المتحدة- راعية المؤتمر- حلها قبل يوم الأربعاء المقبل، إلا أن العقدة الأصعب ستكون تحقيق هدف هذا المؤتمر ببناء الثقة بين النظام والمعارضة، وإتباعه بجولات تفاوضية الشهر المقبل يتفق الطرفان على جدولها الزمني بعد تطبيق عدة خطوات من بينها وقف القصف ورفع الحصار وإطلاق سراح المعتقلين.