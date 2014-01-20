اعترافات لعناصر "داعش": سلمنا منشقين إلى النظام

في فيديوهات حصرية لـ"العربية"، وإثر استجوابهم بعد أسرهم من قبل الجيش الحر، أكد أحد عناصر تنظيم داعش أن تعاملهم مع السوريين في المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق كان قاسياً.

وأكد العنصر الذي تم استجوابه من "داعش" أنه لا يعرف سبب قتالهم مع الجيش الحر في سوريا، إلا أنه يقوم بذلك امتثالاً لأوامر التنظيم.

هذا وكشف أحد عناصر تنظيم داعش المعتقلين لدى الجيش الحر عن أنه - وإلى جانب عناصر آخرين من التنظيم - جاءتهم أوامر بتسليم ضابط وجنود منشقين إلى النظام.

وكشف كذلك عن تفاصيل عملية تفجير محطة القطار في الرقة والتي تولى مسؤوليتها أبوأنس العراقي الذي قيل إنه أحد عناصر لواء أحفاد الرسول، ليتبين لاحقاً أنه كان يعمل سراً مع داعش.

فيما شرح عنصر آخر من "داعش"، الذي تم أسره لدى الجيش الحر، عمل الكتيبة التي يرأسها أبوأنس العراقي في التنظيم وهي التي تتولى مباشرة عمليات الخطف والاعتقال لقادة الجيش الحر.

وأماط اللثام عن الممول الرئيس لجماعة داعش، حيث قال إن أبوأنس العراقي يتلقى تمويلاً من النظام السوري عبر العراق وإيران.

