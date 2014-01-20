واشنطن تلقت "رسائل" من أعضاء بنظام الأسد لوقف الحرب

أعلن مسؤول أميركي كبير الاثنين أن الحكومة الأميركية تلقت عدة رسائل من أعضاء في النظام السوري تظهر رغبة في إيجاد "مخرج" لوقف الحرب والتوصل إلى حل سلمي للأزمة في سوريا".

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين عبر الهاتف "هناك أعضاء في النظام السوري نفسه، وضمن مؤيديه يريدون بشدة إيجاد حل سلمي ولقد تلقينا عدة رسائل من أشخاص في الداخل وهم يريدون مخرجاً" لوقف الحرب.

وتحدث المسؤول قبل انطلاق أعمال مؤتمر جنيف 2 الأربعاء والهادف إلى إيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا.

ورفض المسؤول إعطاء تفاصيل حول الأطراف التي اتصلت بواشنطن بهدف عدم تعريض حياة أشخاص للخطر، قائلاً "قد يواجهون خطر التعرض للقتل، إنه نظام وحشي". لكنه أضاف أن الولايات المتحدة "تتلقى رسائل بانتظام".