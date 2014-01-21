أردوغان يدعو العالم لوقف التعذيب داخل سجون الأسد

دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك من أجل وقف أعمال الاضطهاد والتعذيب في سجون النظام السوري.

جاء تصريح أردوغان تعليقاً على الصور ومقاطع فيديو من داخل أحد سجون النظام سربها جندي منشق، وتظهر تعذيب 11 ألف معتقل. وشدد أردوغان على أن هدف مؤتمر جنيف اثنين البدء الفوري في مرحلة انتقالية، وتخليص سوريا والإنسانية من نظام يداه ملطختان بالدماء على حد وصفه.

وتساءل أردوغان قائلاً: "أيها العالم هل بعد كل هذا سيبقى الصمت هو سيد الموقف عندكم، حيال سوريا التي قُتل فيها 150 ألف إنسان؟، لقد أصبحنا مضطرين للتعاون معا ضد هذه الوحشية والعنف، وعلى الغرب أن يُعلي من صوته حيال هذا الأمر".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة التركية، من الفندق الذي يقيم به بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التي وصلها في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، في مستهل زيارة رسمية للبلاد، لإجراء مباحثات مع المسؤولين هناك، والتي تطرق فيها إلى ما تم تسريبه بالأمس من صور ومقاطع فيديو عن عمليات تعذيب وعنف تمت داخل سجون النظام السوري، والتي سربها أحد جنود النظام الذين انشقوا عنه مؤخراً. وأضاف أردوغان قائلاً: "بالأمس القريب شاهد العالم أجمع عبر شاشات التلفاز ووكالات الأنباء، المدى الذي وصلت إليه الوحشية في سوريا، شاهد عشرات ألاف من الأشخاص، مقتل 150 ألف إنسان في سوريا، ما بين رجال ونساء وأطفال وشيوخ".