محادثات النظام السوري والمعارضة تستمر لأكثر من أسبوع

ذكر مسؤول روسي بارز، الثلاثاء، أن أول محادثات مباشرة بين النظام السوري والمعارضة، والتي ستبدأ هذا الأسبوع في مونترو السويسرية، ستستمر بين 7 و10 أيام وستتبعها جولة أخرى من المحادثات.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن مصدر في الوفد الروسي لمحادثات "جنيف 2" أن "الجولة الأولى من المفاوضات ستستمر من سبعة إلى عشرة أيام وبعد استراحة قصيرة، سيتم استئناف المحادثات".

ومن المقرر أن يبدأ اجتماع "جنيف 2"، غداً الأربعاء، في مدينة مونترو السويسرية بمشاركة وفود من نحو 40 دولة من أجل إيجاد حل لوقف العنف المتواصل في سوريا منذ نحو ثلاث سنوات.

وستجرى الجمعة محادثات مباشرة في جنيف بين ممثلي الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة بإشراف المبعوث العربي والدولي الخاص الأخضر الإبراهيمي.

وذكر المصدر الروسي أن اجتماع الجمعة سيجري كذلك بإشراف مسؤولين أميركيين وروس لمساعدة الطرفين في المحادثات.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء عن المصدر الروسي قوله إنه "إذا تطلب الأمر فقد يتم رفع مستوى التمثيل الروسي والأميركي في جنيف لمواكبة عملية التفاوض".

ويمثل روسيا في المحادثات نائبا وزير الخارجية غينادي غاتيلوف وميخائيل بوغدانوف.