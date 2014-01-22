إعادة فتح مطار حلب الدولي بعد عام على إغلاقه

أعيد فتح المطار الدولي في حلب، ثاني المدن السورية، أمام حركة الطيران بعد عام على إغلاقه، وحطّت أول طائرة، الأربعاء، على مدرجه، على ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوردت "سانا" أن أول طائرة ركاب حطت في مطار حلب الدولي بعد أن قام الجيش السوري بتأمين محيطه.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن هذه الطائرة الآتية من دمشق كانت تنقل وفداً من الصحافيين السوريين.

وأشارت "سانا" إلى أن إصلاحات قد أجريت في المطار الذي هاجمته مجموعات "إرهابية مسلحة".

وتصف دمشق المعارضين المسلحين الذين يقاتلون قوات النظام بـ"الإرهابيين".

وفي نوفمبر، استعاد الجيش السوري مقر اللواء 80 المكلف بأمن مطار حلب، والذي وقع تحت سيطرة المقاتلين المعارضين منذ فبراير.

ومنذ صيف 2012 حل دمار كبير بمدينة حلب التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية لسوريا من جراء المعارك الدامية.