الائتلاف السوري يتلقى تحذيراً من تركيا عن هجوم محتمل

كشفت مصادر بالمعارضة السورية لوكالة "رويترز" أن تركيا حذرت المعارضة في الخارج من احتمال تعرضها لهجوم في اسطنبول تشنه "داعش" أو النظام السوري.

وقال عضو كبير في الائتلاف الوطني السوي للوكالة: "قدمت إلينا ورقة كي نوقع عليها. وورد فيها أنه يحتمل وقوع هجوم من النظام ومن الدولة الإسلامية في العراق والشام".

وأضاف المسؤول: "قالوا إنه من جانب النظام قد تكون سيارة ملغومة، ومن جانب داعش قد يكون مهاجماً انتحارياً".

وأكد مصدران آخران من المعارضة الخبر لـ"روترز"، إلا أن الوكالة لم تطلع على الوثيقة التي قالت مصادر المعارضة إنها قدمت إليها قبل أسابيع.

ومن جانبه، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية في تركيا، أنه لا يعلم بأي تحذير مكتوب، لكنه أوضح أن قوات الأمن التركية على اتصال مستمر بأعضاء الائتلاف الوطني.

وعقدت اجتماعات المعارضة في الآونة الأخيرة في تركيا في مواقع سرية لأسباب عدة، من بينها الدواعي الأمنية.