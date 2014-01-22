التلفزيون السوري يبث خطاب الجربا مع صور "جرائم"

بث التلفزيون السوري، الأربعاء، خطاب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا في مؤتمر "جنيف 2" المنعقد في مونترو بسويسرا، مرفقاً بصور لما ذكر التلفزيون أنه "جرائم إرهابية".

ولم يذكر التلفزيون اسم الجربا، كما لم ينقل تصريحاته في الشريط الإخباري كما فعل بالنسبة لمداخلات الآخرين أثناء المؤتمر الذي افتتح، الأربعاء.

فيما ظل الشريط الإخباري مع تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي ألقى كلمته قبل الجربا.

وكانت الشاشة مقسمة إلى قسمين: إلى اليمين خطاب أحمد الجربا مع إشارة "مونترو، سويسرا" وإلى اليسار صور القتلى والدمار مع عنوان "الجرائم الإرهابية في سوريا".

واستخدم التلفزيون الأسلوب نفسه أثناء كلمتي وزيري الخارجية التركي أحمد داود أوغلو والسعودي سعود الفيصل. وهذان البلدان هما من أبرز داعمي المعارضين لنظام بشار الأسد.

وأثناء كلمتي أوغلو والفيصل اللتين تم بثهما في الجهة اليمنى للشاشة، ظهرت في الجهة اليسرى صور إعدامات عشوائية وقنابل وبرك دماء مع مبان مدمرة وجثث بينها جثة طفل.