الجربا: نطالب برحيل الأسد فوراً ونقل صلاحياته

قال أحمد الجربا، رئيس الائتلاف السوري المعارض، في مؤتمر جنيف2: "نوافق على مقررات جنيف1 بشكل كامل"، ودعا وفد النظام السوري إلى التوقيع عليه باسم سوريا وليس باسم النظام من أجل "نقل صلاحيات" الأسد إلى حكومة انتقالية، وطالب برحيل بشار دون إبطاء لأن وقت السوريين من دم، كما قال.

وبدأ الجربا كلامه بحكايا بعض الأطفال من ضحايا الأسد، قائلاً: "نحن شعب ذاق المر من استئثار فئة بالسلطة"، وتحدث عن الجيش الحر واصفاً إياه بأنه يخوض حرباً ضروساً ضد الإرهاب الآتي من العراق.

واتهم الجربا النظام السوري بأنه يمارس تلفيقاً إعلامياً ممنهجاً وحملة خداع، وأكد أن السوريين يعرفون الإرهاب جيداً لأنهم تركوا في مواجهته سنة كاملة قبل أن يضطروا لحمل السلاح.

وأشار إلى الصور المسربة لحالات التعذيب، وقال إن هذه التصفيات الجسدية للمعتقلين تجاوزت ممارسات المعسكرات النازية.

واتهم النظام بأنه سهّل وجود تنظيم داعش في سوريا، وأكد أن السوريين يسعون للوصول إلى دولة ديمقراطية تحتكم إلى صناديق الاقتراع.

ودعا الجربا الوفد السوري للتوقيع على جنيف 1 كوفد سوريا وليس كوفد بشار الأسد، وأكد ضرورة وقف القصف والإفراج عن الأسرى وطرد الشبيحة.