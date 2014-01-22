تشديد أمني يطبع بدء الاجتماعات التحضيرية لجنيف 2

بدأت الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر جنيف 2 وسط تشديد أمني، بلقاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووفد الائتلاف السوري المعارض برئاسة رئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربا.

ويحدث هذا في وقت، ذكر مسؤول روسي بارز أن أول محادثات مباشرة بين النظام السوري والمعارضة في جنيف ستستمر ما بين سبعة وعشرة أيام، وستتبعها جولة أخرى من المحادثات.

واستكملت الاستعدادات وانتشرت قوات الشرطة وموظفو الأمم المتحدة في شوارع مدينة مونترو السويسرية لتشديد الإجراءات الأمنية وتحصين المدينة لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر.

وقد وصل وفد الائتلاف الوطني السوري إلى مونترو وقال أحد أعضاء الوفد إنهم سيخوضون معركة دبلوماسية ولن يقبلوا بأقل من أهداف الثورة. بينما أقلعت طائرة الوفد السوري الرسمي من أثينا باتجاه سويسرا.

كما وصل الوفد الروسي المشارك برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي وصف قبل وصوله سويسرا سحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعوته لإيران لحضور محادثات السلام السورية بأنه خطأ، إلا أنه أضاف أن ذلك لا يعتبر كارثة.

وعقد الوفدان الأميركي والروسي اجتماعا برئاسة وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف، فيما عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تنسيقيا.

ردود فعل متباينة

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن بلاده تتوقع أن يحقق مؤتمر جنيف اثنين تقدما نحو السلام في سوريا، فيما قال نظيره الألماني، فرانك فالتر، إن برلين تنتظر خطوات صغيرة.

وعبر فالتر عن الارتياح بعد سحب الأمم المتحدة دعوتها لإيران لحضور المؤتمر، ومن جهتها طالبت بريطانيا، على لسان وزير خارجيتها وليام هيغ، إيران بوقف المساعدات العسكرية للأسد والعمل من أجل السلام.

أما طهران فقد عبرت عن غضبها لسحب الدعوة، كما جاء على لسان وزير خارجيتها الذي قال إن بان كي مون لا يتحلى بالشجاعة اللازمة لإعلان الأسباب الحقيقية لسحب الدعوة.

وكان الائتلاف الوطني قد رحب بقرار الأمم المتحدة لسحب الدعوة بعد أن طالبها الائتلاف الوطني بذلك، كما قال إن إيران إن أرادت حضور جنيف 2 فإن عليها أن تنفذ مطالب الائتلاف، وأبرزها الحصول على تعهد إيراني واضح وعلني بسحب جميع قواتها من سوريا والالتزام ببنود جنيف 1 والتعهد بالمساهمات الإيجابية في جنيف 2.