كيري يعلن عن نية واشنطن زيادة الدعم للمعارضة السورية

أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اليوم الأربعاء، أن بلاده تنوي زيادة الدعم إلى المعارضة السورية، في إطار البحث عن وسائل ضغط إضافية على النظام.

وقال كيري "ستكون هناك جهود موازية حتى خلال المفاوضات من أجل إيجاد وسائل ضغط مختلفة وإيجاد حل".

وأضاف "هناك خيارات عدة قيد الدرس، بما فيها الدعم المتواصل، وزيادته، للمعارضة"، من دون أن يحدد نوعية هذا الدعم.

وقال كيري إنه على الرغم من أن التهديد بضربة عسكرية أميركية ضد دمشق تراجع، إلا أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما "لم يستبعد نهائياً هذا الخيار".

وأكد كيري في كلمته أمام المؤتمر الدولي في مونترو أنه لا يمكن للرئيس السوري أن يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية في سوريا.

وكان أحمد الجربا، رئيس الائتلاف السوري المعارض، قد قال في مؤتمر "جنيف 2": "نوافق على مقررات جنيف 1 بشكل كامل"، ودعا وفد النظام السوري إلى التوقيع عليه باسم سوريا وليس باسم النظام من أجل "نقل صلاحيات" الأسد إلى حكومة انتقالية، وطالب برحيل بشار دون إبطاء، لأن وقت السوريين من دم، كما قال.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، السوريين، اليوم الأربعاء، إلى إجراء مفاوضات من أجل التوصل إلى "نهاية فورية" للنزاع، معتبراً "أنه شهد حتى الآن الكثير من الفظاعات والآلام".