"جنيف 2" بين حضور الثورة ورحيل الأسد

افتتح في مونترو السويسرية مؤتمر "جنيف 2" بخصوص سوريا، أمس الأربعاء 22 يناير، بعد أن ألقي فيه 45 خطاباً خلال جلستين، بحضور ممثلي 40 دولة ومنظمة، لتبدأ المفاوضات المباشرة بين وفد الثورة السورية والائتلاف الوطني السوري وممثلي نظام بشار الأسد، وستبدأ اليوم الخميس في جنيف على بعد 50 دقيقة من مونترو، المفاوضات المباشرة بين وفد الثورة السورية ووفد المعارضة، عبر المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي، وتحت رعاية الدول الخمس الدائمة العضوية وبقيادة أميركية - روسية. ويبدأ الإبراهيمي اليوم اتصالاته مع الوفدين السوريين وحلفائهما لوضع أسس المفاوضات وإجراءاتها وحتى جدول أعمالها.

من جانبها، اتصل نبض الثورة بالمؤتمر الدولي على مشهد من العالم والفاعلين فيه، لم تكن ليتيحه غياب ممثليها، حضرت الثورة تطالب برحيل الأسد، بينما غاب هو، كما دعا بعض ممثلي المعارضة السورية، حيث أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، أحمد الجربا، في كلمته "أن أي حديث عن بقاء بشار الأسد في السلطة بأي صورة، هو خروج بـ"جنيف 2 عن مساره"، وقال الجربا: انطلاقاً مما أقره مؤتمر "جنيف 1" والقرار 2118، مطالباً بـ"تنحي الرئيس بشار الأسد ومحاكمته"، وطالب بأن يتحول ولاء الوفد السوري إلى سوريا لا إلى الأسد، داعياً إلى إقرار نتائج "جنيف 1"، ونقل صلاحيات الأسد إلى الهيئة المركزية، و"وقف قصف المدنيين، وطرد المرتزقة، وإنهاء حالات المجاعة"، وأكد أن الجيش السوري الحر يخوض حرباً ضروساً ضد حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني في سوريا، قائلاً "نحن شعب ذاق المر من حفنة طغت وبغت، ويجب أن تمتد إلينا كل الأيادي، لا أن تمتد علينا"، وقدم الوفد السوري مقترحاً بجدول زمني من ستة أشهر للمرحلة الانتقالية بعد الأسد، حتى لا يتورط في مراوغات الأسد المستمرة والمكرورة تجاه كل المبادرات العربية والدولية.

كذلك قدم وفد الثورة السورية ممثلاً في الائتلاف ملفاً مترجماً وتوثيقياً شاملاً للجرائم البشعة لنظام بشار الأسد للحضور في المؤتمر، كما التقى رئيس الوفد بوفود دولية، منها الصين حليف النظام، عارضاً خطته وثقته في مرحلة انتقالية بدونه، تخرج بالمأساة السورية لانفراجة بدون الأسد، بعد أن قدم من التضحيات - ما لم يقدمه شعب آخر ربما في القرن العشرين، في ثورة شعبية - 200 ألف قتيل و9 ملايين مشرد تقريباً، خلال الثورة السورية، قائلاً "لم يكن الدفاع عن النفس بالسلاح خيارنا، ولكنه الخيار الذي فرضه نظام بشار الأسد على السوريين".

عبر رئيس الائتلاف السوري ممثل الثورة في هذا المؤتمر، كما عبر حلفاؤها وأصدقاء الثورة السورية، عن أمنيات ضحاياها في رحيل نظام تسلط وقتل شعبه، فوأد ربيعه ومعه صورة الربيع العربي، اغتال الأسد سلميتها بدمويته، وفتح بتصلبه وإرهابه وأسلحته المحظورة التي استخدمها إحدى عشرة مرة، حسبما ذكر وزير الخارجية الأميركي في سبتمبر الماضي 2013، والجهادية الطائفية - مثل داعش وأشباهها - التي استدعاها لتنقذه من ميليشيات الحرس الثوري وحزب الله وبعض الميليشيات العراقية، وفتح بها باباً ومبرراً لجهادية طائفية مضادة كأنه كان يتمنى وجودها بعد أن تكلم طويلاً عنها قبل وجودها لتشويه الثورة طائفياً، ولكن تبقى الثورة تواجه وحدها داعش دون نظامه الذي يتشبث بمقولة الحرب على الإرهاب، بينما عجز وزير إعلامه المشارك في مؤتمر "جنيف 2" أن يرد على سؤال صحافي تكرر على سمعه ست عشرة مرة: سأله لماذا لا يهاجم النظام داعش؟

عجز عمران الزعبي عن الإجابة، كما عجز وليد المعلم- كما هو متوقع دائماً- عن أن يأتي بجديد في كلمته التي طالت عن وقتها، ولم تحترم البروتوكول الدولي، مكرراً فقط ما يردده التابع المؤمن بمتبوعه دون وطنه، مصراً على بقاء الأسد رغم دمار سوريا، وأنه ليس مطروحاً للنقاش، كما صرح بذلك وزير خارجيته وليد المعلم، الذي تجاوز الوقت المتاح له، كما حاول ضرب شرعية المؤتمر الذي يتكلم في افتتاحه، عبر تأكيده المباشر لوزير الخارجية الأميركي كيري أن الحوار بين السوريين، وانتقال السلطة شأن يخص السوريين، والداخل السوري فقط، ومحاولته إزاحة مرجعية "جنيف 1" للحديث عن فزاعة الإرهاب وداعش، التي لم يواجهها النظام، ومتجاهلاً شرعية ثورة تواجهها وتواجهه، تبلغ عامها الثالث في مارس المقبل، كما لم يستطع وزير إعلام الوفد والنظام السوري الإجابة عن سؤال تكرر على سمعه أربع عشرة مرة: لماذا لا يواجه النظام داعش؟ لأن عنف النظام هو من أنتج داعش، وهو المستفيد الأول من وجودها، محاولاً حرف الثورة التي تواجهه وتواجه داعش وحدها دونه، لتبدو أمام العالم حرباً على الإرهاب كما حاول المعلم في كلمتته.

لم يخسر الائتلاف السوري بقرار مشاركته الذي أعلنه في 18 يناير الماضي، واشتراطه معلقاً إياه بسحب الدعوة الموجهة لإيران الحليفة للأسد، وهو ما حدث، وسط معارضة عدد من المنسحبين عنه، وكذلك انسحاب بعض ممثليه الآخرين من المجلس الوطني السوري بعد القرار. لم يخسر، بل كسب التعبير عن الثورة وعن طموحها في رحيل الطاغية، في هذا المؤتمر الدولي، الذي توافقت عليه القوى الدولية الكبرى، وفق مرجعية جنيف التي تشترط هذا الرحيل، لم يكن من الذكاء غيب صوت للثورة عن مؤتمر قد يحدد مصيرها في النهاية، وإن تحديد مرجعية "جنيف 1" لمؤتمر "جنيف 2"، والإصرار على هذه المرجعية لبدء مرحلة انتقالية تضع خاتمة للمأساة السورية المستمرة منذ ثلاثة أعوام، لا يمكن أن تمثل تفريطاً أو تنازلاً من قبل الائتلاف والقوى الداعمة للثورة السورية، قدر ما يمثل ضبطاً لمسار الثورة ومصيرها خارجياً وداخلياً في آنٍ، بعيداً عن التشظي الذي صار يملأ مشهدها المنهك بقمع النظام داخلياً الذي تمددت سيطرته على عدد من المناطق في الأشهر الأخيرة، وكذلك إرهاب داعش التي يعقد معها اتفاق سلام غير معلن على ما يبدو، إنها سعي لمحاولة صوغ وصياغة موقف دولي حاسم ونهائي، سيسيء الفشل فيه للقوى الدولية التي تعهدت وضمنت هذا المؤتمر، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا.

نعم، إنه محاولة وقف للمأساة في إطار دولي هو الوحيد المتاح، مع فشل الأطر الإقليمية، وفق جدول زمني وخطوات محددة، حددها الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، في أربعة عناصر: هي الانسحاب الفوري لكل قوات النظام والعناصر الأجنبية المسلحة من سوريا، بما في ذلك قوات الحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله، ووقف القتال وفك الحصار عن القرى والمدن، وإيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات للمتضررين بإشراف دولي وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين لدى النظام.

إن الأسد يواجه الشعب الثائر في الداخل، بينما يواجه مصيره ووفده القوى الدولية وممثلي هذه الثورة في "جنيف 2"، وكما ذكر وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في كلمته أن بلاده تنوي زيادة الدعم إلى المعارضة السورية، في إطار البحث عن وسائل ضغط إضافية على النظام، وقال كيري "ستكون هناك جهود موازية حتى خلال المفاوضات من أجل إيجاد وسائل ضغط مختلفة وإيجاد حل". وقال كيري إنه على الرغم من أن التهديد بضربة عسكرية أميركية ضد دمشق تراجع، فإن الرئيس الأميركي، باراك أوباما "لم يستبعد نهائياً هذا الخيار"، وأكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب الافتتاح أن الأزمة السورية مرتبطة بـ"إصرار فرد واحد أو عائلة واحدة على أخذ السلطة في يده"، مشدداً على ضرورة بناء سوريا جديدة يتم فيها احترام رغبات الشعب وحقوق طوائفه والتعددية دون تمييز بين المواطنين، وعلى بناء دولة يمكن فيها "لكل السوريين أن يواجهوا حكومتهم دون خوف منها".

وأعاد التذكير بأن الثورة في سوريا بدأت سلمية عندما كتب أطفال شعارات على الجدران فتم اعتقالهم (في درعا). وأضاف: "لم يكن هناك إرهابيون عندما بدأت الثورة"، مؤكداً إنه لا يجب أن يشك أحد في أن مستقبل سوريا يمكن أن يسمح بأن يبقى فيه شخص سمح بموت 130 ألفاً من شعبه على يد قواته (الأمنية)". وأكد كيري أنه "لا سلام ولا استقرار ولا إنقاذ لسوريا من التجزئة والتقسيم ما دام بشار في السلطة"، وأن الحكومة الانتقالية لا يمكن أن يشكلها أو يرأسها شخص معترض عليه من أي من الطرفين.. النظام أو المعارضة.

نرى أن المشاركة الإيجابية والفعالة للائتلاف السوري في "جنيف 2" ينضاف رصيدها شرعياً وتمثيلياً للثورة ورشادتها، تعبيراً عن طموحها في إنهاء حقبة الأسود التي نهشت لأربعة عقود في شعب استبدت به، أما المقاطعة أو العزلة أو الذوات التي تتحرك في شكل لاءات جامدة لا تنتج فعلاً، في مسار مأساوي منذ مارس سنة 2011 ما كانت لتضع العالم صفاً واحداً مع الثورة السورية ومع مأساة الشعب السوري وشرعيتها مع اشتراط رحيله كشرط للحل. ابتداء نثمن موقف الائتلاف لأن الغياب يبقى غياباً والحضور يبقى حضوراً.