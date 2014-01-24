جواد ظريف يدعو جميع العناصر الأجنبية لمغادرة سوريا

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى خروج جميع العناصر الأجنبية من سوريا والسماح للسوريين بتحديد مستقبلهم، وجاءت تصريحات ظريف خلال ندوة عقدتها قناة العربية في "دافوس" تحت عنوان الملامح النهائية لحل أزمات الشرق الأوسط.

وسألت مذيعة العربية، ريما مكتبي، وزير خارجية إيران سؤالاً مباشرا بقولها: "هل توجه طلباً لقوات حزب الله للانسحاب من سوريا؟".

وكان جواب ظريف "أطلب من جميع العناصر الأجنبية الخروج من سوريا والسماح للسوريين بتحديد مستقبلهم، وأن يتم التوقف عن إرسال الأموال والأسلحة إلى سوريا, وأن يسمح للشعب السوري بتحديد مصيره سواء أكان ذلك في جنيف أم لا, وعلى أمل أن يتحقق ذلك في جنيف2، رغم أننا لم نُدع إلى هذا المؤتمر".

ومن جهته، رجح وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، في ندوة العربية بدافوس، عقد مفاوضات مباشرة بين وفدي النظام السوري والمعارضة في مؤتمر جنيف2.

وقال وزير الثقافة اللبناني السابق، غسان سلامة، في ندوة العربية على هامش منتدى "دافوس"، إن ما يجري في سوريا هو حرب بالوكالة، وإن الطرفين عاجزان عن الوصول إلى حل سياسي.