غليون: إذا فشل جنيف 2 سنتجه إلى مجلس الأمن

فتح برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري الأسبق، النار على وفد النظام السوري المفاوض في "جنيف 2"، وقال إنه يسعى لإفشال المفاوضات حتى قبل أن تبدأ.

وقال غليون في مقابلة على الهواء مع "العربية" من جنيف، إن "وفد المعارضة السورية سيشارك في المباحثات، ولديه موعد مع الأخضر الإبراهيمي بطلب منه"، مؤكداً أن "وفد المعارضة لن ينسحب من المفاوضات حتى تتحقق للشعب السوري مطالبه".

وأضاف غليون أن "وفد الأسد لم يأت إلى جنيف إلا تحت الضغط، وهو يسعى لإفشال المفاوضات"، منتقداً القضية التي يدافع عنها هذا الوفد بقوله "التمسك ببقاء الأسد هو القضية الوحيدة التي يحملها هذا الوفد المفاوض، ولكن هل هذه قضية يتفاوض بها أمام أنظار العالم".

ولاحظ برهان غليون أن "فشل مفاوضات "جنيف 2" سيجعل المعارضة السورية تتجه لمجلس الأمن، كي يتدخل ويتحمل مسؤولياته أمام نظام الأسد".

وسجل غليون لـ"العربية" أن "قبول نظام الأسد بالمباحثات لن يترك أي مجال سوى لقبول نتائج المفاوضات كما تم تحديدها في جنيف 1، وكما ينتظر من جنيف 2".

وفسر كلامه قائلاً "جنيف 1" حدد محاور المفاوضات، أما "جنيف 2" فطرح آلية التنفيذ، وذلك من خلال تشكيل حكومة انتقالية تعوض النظام القائم".

وعبر رئيس المجلس الوطني السوري الأسبق عن تفاؤله بالمواقف الدولية، بما فيها الموقف الروسي، وقال "نحن متفائلون، خصوصاً بالموقف الروسي، لأنه ليس من مصلحة روسيا التمسك بالأسد".