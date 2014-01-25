الإبراهيمي: الطرفان متفقان على تنفيذ بيان "جنيف 1"

كشف الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي أن المحادثات التي جرت اليوم بين الوفدين السوريين في مونترو (سويسرا) "لم تحرز كثيراً من التقدم لكنها مستمرة".

وتركزت الجلسة الثانية اليوم بين الوفدين، بحضور الإبراهيمي، على المسائل الإنسانية، وخاصة فك الحصار عن حمص القديمة، في حين ستخصص جلسة أخرى، صباح غداً الأحد، لقضية إطلاق سراح سجناء وملف المخطوفين.

وفي هذا السياق، قال الإبراهيمي: "لم نتوصل بعد لاتفاق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية لحمص"، مشيراً إلى لقاء سيعقد غداً مع محافظ حمص لبحث إدخال مواد غذائية وطبية للمدينة.

وأعرب عن أمله أن يتم إدخال القوافل إلى أحياء المدينة المحاصرة وأن يكون "النجاح في موضوع حمص.. بداية للحديث عن ملفات أخرى".

وفي سياق آخر، أوضح أن "مناقشة تنفيذ بيان جنيف 1 هو الموضوع الرئيسي للمباحثات الحالية"، مؤكداً أن الطرفين متفقان على تنفيذ ما جاء في بيان "جنيف 1".

كما كشف الإبراهيمي أن "الطرفين تحدثا مع بعضهما البعض خلال الجلسة المسائية"، في حين لم يتم أية مصافحة أو كلام بين الوفدين في الجلسة الأولى التي عقدت صباح اليوم السبت.