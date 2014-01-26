نظام الأسد يوافق على خروج النساء والأطفال من حمص

أنهى الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الدولي المشترك، اليوم الثالث من المفاوضات بين وفدي المعارضة والنظام السوري، بمؤتمر صحافي قال فيه إن النظام رحب بمطلب المعارضة بتوفير ممرات خروج آمنة للنساء والأطفال من مدينة حمص.

وقال الإبراهيمي إنه سيجتمع غداً مع طرفي الأزمة لإجراء محادثات مهد لها اليوم بلقاءات منفصلة، وذلك لبحث هيئة الحكم الانتقالية، أكثر المواضيع التي يختلف بشأنها الفرقاء السوريون.

وأضاف أن "الحكومة السورية أبلغتنا أن النساء والأطفال يستطيعون المغادرة فوراً"، مضيفاً "هناك أمل في أنه اعتباراً من الغد، يستطيع النساء والأطفال مغادرة حمص القديمة"، على أن لا يتعرض أحد لقوافل المساعدات إلى حمص.

وأضاف أن الحكومة السورية طلبت من المعارضة تقديم قوائم بالمحتجزين لدى الجماعات المسلحة المختلفة ووفد المعارضة وافق، وبالمقابل فإن النظام طالب بلائحة المحاصرين قبل مغادرتهم حمص.

وأضاف الإبراهيمي أن المفاوضين متفقون على أن الأزمة يجب أن تنتهي، وأن المفاوضات بين النظام والمعارضة في جنيف تسير ببطء.

وأشار إلى أن المعارضة تعد لوائح بأسماء المعتقلين في سجون النظام.

وأعلن أنه سيجتمع مع طرفي الصراع في سوريا صباح غد الاثنين لإجراء محادثات، قال إنهم "سيجرون معظمها من خلالي".