فيديو لرضيع سوري يلفظ أنفاسه جوعاً بمدرسة الأسد

تتوالى مآسي الشعب السوري بسبب الحصار الشديد غير المسبوق الذي فرضه النظام السوري على كل من يعارضه، مما أدى لانتشار الأوبئة والأمراض الناجمة عن قلة التغذية.

وأظهر فيديو خصّ به الناشطون موقع "العربية.نت"، طفلاً مصاباً بالجفاف ويلفظ أنفاسه الأخيرة جوعاً.

وتم تصوير مقطع الفيديو، بحسب ما وصل "العربية.نت"، في مخيم اليرموك داخل مدرسة "أسد بن الفرات" التي تقع في المنطقة الجنوبية من المخيم.

ويبدو الطفل بحالة هزيلة يرثى لها، حيث غابت معالم عمره لشدة هزاله، وحسب المعلومات المتوافرة فإن طعامه ليس سوى حساء الشوربة، جرى إعدادها من خلال ما توافر من أعشاب تم قطافها من جوانب الطرق، وهي تفتقد لأدنى معايير القيمة الغذائية، وأكثر من ذلك، من المحتمل أن تكون هذه الشوربة ضارة بصحة طفل رضيع.

ويعاني الكثير من الأحياء والمناطق من الحصار المطبق عليها من قبل سلطات النظام السوري، عقاباً لهم على عدم الاصطفاف بجانبه، مما أدى إلى قضاء الكثير من البشر موتاً بسبب الجوع، خصوصاً الأطفال.

وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق على لسان مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية "فاليري آموس" مما يتعرض له المواطنون السوريون من تجويع وتدهور الأوضاع الإنسانية بسبب منع المساعدات الإغاثيةعنهم، خاصة في الفترة الأخيرة.

وتم في المفاوضات السورية – السورية التي تعقد في جنيف حالياً بين الائتلاف المعارض والنظام السوري، بحث الاتفاق على فتح ممرات إغاثية آمنة وفك الحصار المفروض على أحياء في مدينة حمص القديمة، إلا أن ناشطين سوريين طالبوا بمناقشة الوضع الإنساني على مستوى كافة المناطق السورية.