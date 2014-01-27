الإبراهيمي: نقوم في جنيف بما تسمح به الظروف والوقت

أكد المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، اليوم الاثنين، أن مفاوضات "جنيف 2" مستمرة حيث إن إنهاء الأزمة في سوريا يحتاج إلى المزيد من المفاوضات والوقت، كاشفاً أن جلسة الغد ستخصص للبحث في أسس "جنيف 1".

واعتبر الإبراهيمي، في مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع وفدي المعارضة والنظام السوريين، أن مفاوضات "جنيف 2" تحتاج لـ"خطوات بسيطة" لتحرز تقدماً، مضيفاً "نقوم في جنيف بما تسمح به الظروف والوقت".

وأضاف أن هناك فيما يبدو استعدادا للاستمرار في التفاوض لكنه لم يتوقع مطلقا أي معجزة تنهي الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام. وفي هذا السياق أضاف: "نحاول إنهاء الحرب وبناء سوريا الجديدة.. القصة ليست سهلة".

وكشف الإبراهيمي أن وفدي المعارضة والنظام السوريين سيبحثان في جلسة غد الثلاثاء أسس مؤتمر "جنيف 1".

واتهم وفدي النظام والائتلاف بالمبالغة في التصريحات الإعلامية وطلب منهما احترام سرية المفاوضات.

وفي سياق آخر، أوضح الإبراهيمي أن طرفي الصراع في سوريا لا يزالان يناقشان سبل خروج النساء والأطفال من مدينة حمص القديمة، لكن لم يتخذ أي قرار بخصوص السماح بدخول قافلة إغاثة إلى المدينة المحاصرة.

وتابع قائلاً: "أبلغتكم أمس أن الحكومة وافقت على خروج النساء والأطفال من المدينة القديمة في حمص، وأعتقد أنهم ما زالوا يناقشون سبل تنفيذ ذلك"، موضحاً أن "شرط النظام المسبق لمغادرة الرجال المحاصرين هو حصوله على أسمائهم".

وأضاف الإبراهيمي: "للأسف لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار أو تخفيف مستوى العنف الذي يمارس في سوريا".