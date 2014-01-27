الصافي: لا يمكن إجراء تبادل للمعتقلين مع النظام

صرح لؤي الصافي المتحدث باسم الائتلاف السوري في لقاء له مع قناة العربية أنه لا يمكن إجراء تبادل للمعتقلين مع النظام، مشيراً إلى أن الأشخاص المعتقلين لدى الجيش الحر هم جنود وضباط، بينما المعتقلون لدى النظام هم في معظمهم من المدنيين وتم اعتقالهم بطريقة عشوائية.

وأضاف الصافي قائلاً: "إن عدد المعتقلين في سجون النظام يتجاوز 20 ألف معتقل، وإن الائتلاف لديه أسماء الأطفال وأماكن اعتقالهم".

وجاءت تصريحات الصافي رداً على نفي نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وجود أي معتقلين من الأطفال في سجون النظام، واصفاً ذلك بالدعاية، وكان المقداد ذكر في وقت سابق خلال مؤتمر صحافي أن الوفد السوري مخول من القيادة باتخاذ كل القرارات التي تقود إلى إنهاء الأزمة.

وقدم الائتلاف لائحة بأسماء آلاف المعتقلين، ولكن وفد النظام السوري رد بأنه لا يوجد لديه معتقلون وإنما موقوفون.

وكان وفد المعارضة السورية في جنيف 2 طالب خلال الجلسة المشتركة مع وفد النظام في حضور الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي، بالإفراج عن الدكتور عبدالعزيز الخير، القيادي في المعارضة المقبولة من النظام المعتقل في دمشق، لينضم إلى وفد المعارضة المفاوض.

ويعتبر الخير عضو بارز في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، وهي هيئة معارضة تتخذ من دمشق مقراً لها ومقبولة من النظام.



وتحتجز السلطات السورية منذ سبتمبر 2012 الخير الذي أوقف مع شخصين كانا برفقته، بعيد خروجه من مطار دمشق عائداً من زيارة إلى الصين. ولم يعرف عنه شيء منذ ذلك الحين.