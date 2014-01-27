جماعات مسلحة تتبنى مقتل أبرز قياديي "داعش" في حلب

تبنت جماعات مسلحة في سوريا مقتل العقيد حجي بكر في حلب، بعرض صورته قتيلاً.

وكانت أنباء قالت إنه قتل قبل ثلاثة أسابيع، ولم يعرف الكثير عن حجي بكر، سوى أنه ضابط سابق في الجيش العراقي، انتسب إلى القاعدة قبل سبعة أعوام، واعتبر في السنوات الأخيرة القائد الأبرز في التنظيم، ومسؤوله الأول في سوريا، في حين لم يصدر عن القاعدة أي بيان حول مصيره.

وقضى قرابة 1400 شخص خلال 20 يوماً من المعارك العنيفة التي تدور بين عناصر جهادية من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وتشكيلات أخرى من المعارضة السورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي.