إلغاء جلستي "جنيف2".. والمعارضة تتهم النظام بالسلبية

قال موفد العربية إنه تم إلغاء جلستي اليوم بين وفدي المعارضة والنظام السوري في مؤتمر جنيف2، وحمّلت المعارضة المسؤولية لسلبية وفد النظام.

وكان الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الدولي، أعلن أن مباحثات اليوم سوف تتركز حول مقررات مؤتمر جنيف1، والتي تشكل الأساس الذي بُنيت عليه مباحثات جنيف 2.

ولم يتوصل وفدا المعارضة والنظام السوريين لأي نتيجة، فيما يتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالية تقود البلاد، حالها كحال القضايا الأخرى التي طرحت خلال الأيام الأربعة الماضية.

من جهته أكد لؤي الصافي، المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري، أن مباحثات اليوم مع وفد النظام تمحورت حول فك الحصار عن المدن السورية وإدخال المساعدات، والمقترح المقدم من جانب الائتلاف حول سوريا المستقبل .

وأضاف صافي: "عرض النظام مجدداً إخراج الأهالي في حمص إلى مناطق أخرى، ونحن قلنا إن هذا الأمر مخالف للقانون الدولي، فلا يمكن أن تجوع المدنيين ثم تطلب منهم المغادرة، فيجب إدخال الغذاء والدواء إلى هناك ونحن بانتظار ردهم.

والنقطة الثانية حول مقترحنا الذي قدمناه لمستقبل سوريا الديمقراطية والعادلة ونحن بانتظار ردهم".