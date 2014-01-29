قوات النظام تمطر حي القدم الدمشقي بقذائف صاروخية

تواصل آلة القتل للنظام السوري حربها ضد المدنيين، حيث أمطرت قوات الأسد حي القدم في دمشق بوابل من القذائف الصاروخية، بحسب ما افادت به الهيئة العامة للثورة، مخلفة ضحايا ودماراً كبيراً في الأبنية، وجاء ذلك تزامناً مع اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام دخلت يومها الرابع.

وأفاد ناشطون في حماة بصد الجيش الحر محاولات قوات النظام استرجاع حاجز الناصرية بريف حماة الشمالي مكبدة خسائر كبيره في صفوفه، اما في ريف حلب الشمالي فقد أحكم الجيش الحر السيطرة على جبهة "معارة الأرتيق" بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأسد ومليشيا حزب الله.

وفي حلب المدينة قالت شبكة "شام" الاخبارية ان قوات النظام تقدمت على اطراف حي بني زيد وتصدى لها الجيش الحر، فيما شن الطيران الحربي غارة جوية على كرم الطحان، حيثُ هرعت فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض بعضهم من الاطفال وجدوا أحياء.

وتحدث ناشطون في ريف حمص الغربي عن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات النظام والجيش الحر في محاولة منها لإعادة السيطرة على بعض المناطق، وجددت قصفها المدفعي على الحولة في ريف حمص مخلفة ضحايا من المدنيين.