الجربا إلى موسكو على رأس وفد من المعارضة بدعوة روسية

يتوجه رئيس الائتلاف السوري، أحمد الجربا، إلى موسكو في الثالث من فبراير على رأس وفد من المعارضة السورية، وذلك إثر دعوة سلمها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الجربا.

وسيلتقي لافروف الجربا في الرابع من فبراير في الخارجية الروسية، حيث يتوقع أن يدعو لافروف الجربا ووفد المعارضة لمائدة الغذاء.

وبالعودة إلى المفاوضات اليوم بين وفدي النظام السوري والمعارضة، فإنه وللمرة الأولى تحدث وفد المعارضة السورية اليوم عن ملف الإرهاب، فقدم إثباتات بأن النظام هو من يدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة في سوريا، وأكد من خلال إثباتاته أن الجيش الحر هو من يقاتل "داعش" على الأرض وليس النظام.

كما تحدث وفد المعارضة عن حالات الاغتصاب في سوريا، وعن خرق النظام لهدنة عيد الأضحى، وقدم أوراقاً بكل ذلك، إضافة إلى أعداد القتلى.