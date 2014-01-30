CIA تحذر من خطر الإرهابيين العائدين من سوريا

حذر مدير المخابرات الأميركية جيمس كلابر من خطر المقاتلين العائدين من سوريا على كل من أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار لخطر ما يزيد على سبعة آلاف مقاتل أجنبي يقاتلون في سوريا ويتدربون على تنفيذ عمليات في الولايات المتحدة وأوروبا في حال عودتهم إلى بلادهم.

وقال "في الاتصالات التي أجريناها مؤخرا مع العديد من الدول، خصوصا في أوروبا، وجدنا قلقا هائلا من هؤلاء المتطرفين الذين ينجذبون إلى سوريا، والانخراط في القتال، ويحصلون على التدريب، ثم العودة إلى بلدانهم، وبطبيعة الحال، للقيام بأعمال إرهابية أكثر، لذلك فإن هذا الأمر هو مصدر قلق كبير لنا جميعاً".

وفي نفس السياق أعلن مدير الاستخبارات الأميركية أن النظام السوري قادر على إنتاج أسلحة بيولوجية بشكل محدود.

وكان كلابر قد قدم شهادة مكتوبة إلى لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ قال فيها إن عناصر من برنامج الأسلحة البيولوجية السورية تجاوزت مرحلة البحث والتطوير، وإن سوريا على الأرجح قادرة على إنتاج السلاح البيولوجي.