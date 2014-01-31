الإبراهيمي: الجولة الأولى بجنيف 2 بداية متواضعة جداً

اعتبر الوسيط الدولي في مفاوضات "جنيف 2"، اليوم الجمعة، أن الجولة الأولى من المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين تشكل "بداية متواضعة جداً" في اتجاه إيجاد حل للأزمة السورية المستمرة منذ حوالي ثلاث سنوات.

وأعلن الأخضر الإبراهيمي في مؤتمر صحافي عقده في ختام جلسات التفاوض في قصر الأمم في جنيف أن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد "مبدئياً" في 10 فبراير.

وقال الإبراهيمي إن التقدم بطيء جداً بالفعل، "إلا أن الطرفين تكلما بطريقة مقبولة. هذه بداية متواضعة جداً يمكن البناء عليها".

وتابع الإبراهيمي: "خلال الأيام الثمانية الماضية في جنيف، كان الطرفان يتحدثان بواسطتي. كانت بداية صعبة، لكن الطرفين اعتادا الجلوس في غرفة واحدة".

وقال الإبراهيمي إنه اقترح أن تستأنف المفاوضات "بالاستناد إلى أجندة واضحة، وأن نلتقي في العاشر من فبراير"، مشيراً إلى أن وفد الحكومة قال إنه "يحتاج إلى التشاور مع دمشق أولاً".

وأضاف الإبراهيمي أن الجانبين وافقا على فكرة وقف القتال على مستوى البلاد للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.