مجموعة أصدقاء سوريا تتهم دمشق بإفشال "جنيف2"

حمّلت الدول الرئيسية الإحدى عشرة في مجموعة أصدقاء سوريا التي تدعم المعارضة السورية، الجمعة، دمشق مسؤولية عدم إحراز تقدم في الجولة التفاوضية الأولى التي انتهت في جنيف.



وقالت المجموعة، التي تضم مصر وفرنسا والمانيا وايطاليا والاردن وقطر والسعودية وتركيا والامارات وبريطانيا والولايات المتحدة ،في بيان مشترك صدر في باريس، إن "النظام مسؤول عن عدم احراز تقدم فعلي في الجولة الاولى من المفاوضات"، متهمة دمشق بممارسة "العرقلة" خلال المفاوضات.



وأضاف البيان: "نحن مصدومون لاستمرار النظام في استراتيجيته (التي عنوانها) "موتوا جوعا او استسلموا" التي تمنع مئات آلاف الاشخاص في دمشق وحمص وغيرهما من تلقي الطعام أو الادوية"، منددا ايضا "باشد العبارات" باستخدام القوات النظامية السورية للبراميل المتفجرة.



في المقابل، اشادت المجموعة بـ"القرار الشجاع لائتلاف المعارضة الوطنية السورية" بالمشاركة في مفاوضات جنيف، وبـ"نهجه البناء" خلال الجولة التفاوضية الاولى.

الجربا: النظام يماطل

وإلى ذلك، أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري، أحمد الجربا، الجمعة، أن وفد النظام دأب خلال محادثات جنيف على المماطلة، رافضاً فتح ممرات إنسانية رغم معاناة المحاصرين.

واتهم النظام باستيراد الإرهاب وتهديد الأقليات مستعيناً بميليشيات مذهبية لبنانية وعراقية.

كما اعتبر الجربا، في كلمة ألقاها بعد انتهاء المفاوضات، أن الأسد أصبح أسيراً ومرغماً على السير في التسوية السياسية، مؤكداً مشاركة الائتلاف في جولة المحادثات المقبلة.

وكشف أيضاً عن وجود إصرار لدى الدول الداعمة للثورة على تسليح الجيش الحر في حال استمر النظام بعدوانه على الشعب السوري.

وقال الجربا: "ربطنا سلفاً حضورنا "جنيف 2" بتوفير وسائل الدفاع عن شعبنا على الأرض. أطمئنكم بأن تعهدات الدول أصبحت نافذة".

وأضاف: "سيزداد التسليح الدفاعي لثوارنا المدافعين عن عرضنا وكرامتنا كماً ونوعاً حتى يلتزم النظام بحرفية جنيف1 الذي يمهد إلى تجريد بشار الأسد من كل صلاحياته".