الناتو يعلن استعداده لتدمير أسلحة الكيمياوي السوري

قال الجنرال فيليب بريدلوف، القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا، في تصريح خاص بالعربية، إن بعض دول الحلف والمجموعة الدولية أعلنت عن استعدادها لتدمير الأسلحة الكيمياوية السورية، داعياً النظام السوري إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لنقل الأسلحة.

وقال بريدلوف "كما تعلمون فإن المجموعة الدولية، منها بعض الدول أعضاء الناتو والولايات المتحدة، أعلنت عن استعدادها تدمير الأسلحة الكيمياوية السورية ونحن نمتلك القدرات التقنية لإتلافها وفق ضوابط محددة".

وأضاف المتحدث بقوله "ندعو سوريا إلى احترام المواعيد المحددة لنقل الأسلحة الكيمياوية حتى يتم تدميرها. وكلما تم سريعا نقلُ هذه الأسلحة خارج بلد يشهد حربا أهلية، كانت المخاطر أقل".

ودعا أيضا الجنرال بريدلوف إلى الإسراع بنقل الأسلحة الكيماوية خارج سوريا في نطاق شروط السلامة والشفافية.

ودافعت موسكو الجمعة عن دمشق، واعتبرت أن الموعد المحدد لتدمير الترسانة الكيماوية السورية بموجب اتفاق دولي، وهو 30 يونيو، لا يزال "واقعيا جدا" رغم بعض التأخير.

وألقى ميخائيل يوليانوف، رئيس إدارة الأمن ونزع السلاح في وزارة الخارجية الروسية، بالمسؤولية عن التأخير على مسائل أمنية على الطريق المؤدي إلى ميناء اللاذقية وعدم كفاية الدعم الفني من المجتمع الدولي.

بينما اتهمت الولايات المتحدة سوريا، الخميس الماضي، بالتلكؤ في تسليم أسلحتها الكيمياوية، لكنها قالت إنه ما زال من الممكن لسوريا أن تفي بالتزامها بنقل تلك الأسلحة إلى خارج البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، جين ساكي، إن التهديد بالقوة العسكرية ضد سوريا لم يستبعد مطلقاً، لكن الولايات المتحدة تفضل مواصلة الجهود الدبلوماسية.