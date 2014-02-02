واشنطن تنفي طلب إجراء محادثات مباشرة مع الوفد السوري

نفت واشنطن، الأحد، كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن أن دبلوماسيين أميركيين طلبوا إجراء مفاوضات مباشرة مع نظرائهم السوريين في مؤتمر "جنيف 2" للسلام، الذي انعقد في مونترو المدينة السويسرية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي إن الولايات المتحدة عرضت الاتصال مع مسؤولين سوريين "على مستوى الموظفين" من خلال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا لخضر الإبراهيمي.

وأضافت: "لم نعرض في أي لحظة التفاوض مع النظام السوري مباشرة"، مشددة على أن "الولايات المتحدة قدمت طلبات مماثلة أثناء الصراع".

وكان المعلم قد أعلن في تصريحات للوفد الإعلامي على متن الطائرة التي تقل الوفد السوري في عودته إلى دمشق "الجانب السوري رفض طلباً أميركياً في جنيف 2 للحوار مباشرة، ما لم يعتذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري عما قاله في كلمته في افتتاح المؤتمر".