أكثر من 136 ألف قتيل خلال ثلاثة أعوام في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 136 ألف شخص خلال ثلاثة أعوام من النزاع في سوريا، من بينهم نحو 48 ألفاً من المدنيين.

وبلغ عدد الأطفال الذين قضوا بحسب المرصد نحو 7300 طفل، وأحصى المرصد السوري سقوط 2824 شخصاً مجهولي الهوية.

وتسجل الإحصائيات أن شهر يناير من العام الحالي كان الأكثر دموية منذ بدء النزاع، حيث قتل خلاله حوالي 6 آلاف شخص.

وسجل عدد قتلى كتائب المعارضة نحو 32 ألفاً، أما العدد في صفوف قوات الأسد والمليشيات الموالية لها فبلغ نحو 54 ألفاً، حيث سجل مقتل 271 عنصرا من عناصر حزب الله اللبناني.

وشدد المرصد السوري والذي يستند في إحصائياته لعدد القتلى والجرحى إلى اللجان الطبية والعسكرية والناشطين في الميدان، على أن العدد قد يكون أكثر بكثير، نظراً إلى ضراوة المعارك وإلى تعذر وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى بعض المناطق المحاصرة.