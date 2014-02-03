المجتمع الدولي فشل إنسانيا إلى "حد كبير" بسوريا

اعتبرت وزيرة خارجية إيطاليا إيما بونينو، خلال افتتاح اجتماع لمجموعة العمل الدولية حول التحديات الإنسانية في الأزمة السورية، الاثنين، إن المجموعة الدولية "فشلت الى حد كبير" على هذا الصعيد في سوريا.

وقالت بونينو بحضور مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة فاليري آموس إن "الأمور لا تتقدم. على العكس، علينا الاعتراف بأن المجموعة الدولية فشلت الى حد كبير في تأمين وصول المساعدة الإنسانية بالنسب المرجوة".

وانعقد في العاصمة الإيطالية روما اجتماع هو الثالث من نوعه لمجموعة عمل تناقش التحديات التي تواجه معالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا.

ويشارك في هذا الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضو عدد من المنظمات الدولية المعنية، إضافة إلى مسؤولين أوروبيين، بهدف بحث المسألة الإنسانية في سوريا من جميع جوانبها وإمكان التغلب على العقبات التي تواجه تقديم المساعدات للسوريين.

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من المؤتمرات التي تناقش وضع اللاجئين السوريين وإمكانية إمدادهم بالمساعدات، ومنها "المؤتمر الدولي الثاني لدعم الوضع الإنساني في سوريا"، الذي عقد في الكويت.