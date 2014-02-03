قراء العربية.نت رجحوا استمرار القتال بسوريا بعد جنيف

انقسمت آراء قراء "العربية.نت" بين خياري استمرار القتال في سوريا وفشل مفاوضات "جنيف 2" كنتيجة لمؤتمر السلام حول سوريا والذي عقد مؤخراً، بينما استبعد آخرون خيار وجود حكومة انتقالية في سوريا دون الرئيس بشار الأسد.

ونشرت "العربية.نت" الأسبوع الماضي استفتاءً يستطلع آراء القراء في النتائج المتوقعة من مؤتمر "جنيف 2"، فجاءت النتيجة بنسبة 40% لاستمرار القتال في سوريا، بينما 37% رجحوا فشل المفاوضات و22% استبعدوا وجود حكومة انتقالية في سوريا.

وانتهت الجمعة أولى جولات مفاوضات مؤتمر "جنيف 2" الخاصة بسوريا والتي استمرت أسبوعاً دون إحراز تقدم لإنهاء الحرب الدائرة بالبلاد، ودون أن يؤكد وفد الحكومة السورية أنه سيعود للمشاركة في الجولة المقبلة التي حددت مبدئياً في 10 فبراير.

وأكد الوسيط الأممي بين الجانبين لخضر الإبراهيمي أن الفجوة بين طرفي النزاع مازالت واسعة، إلا أنه أوضح أنها ساعدت على الخروج بأرضية للمحادثات المقبلة.