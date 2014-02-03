نبيل العربي: مؤتمر جنيف 2 لم يحقق أي هدف على الأرض

قال الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاثنين، إن وفد المعارضة السورية بمؤتمر "جنيف2" متمسك بتشكيل حكومة انتقالية، مشيراً إلى أن الجامعة العربية عليها الالتزام باستكمال المفاوضات.

وأضاف العربي، خلال مؤتمر صحافي بالجامعة العربية حول نتائج مؤتمر "جنيف2" بشأن الأزمة السورية، أن المؤتمر لم يحقق أي هدف على الأرض، موضحاً أن "الشعب السوري لم يشعر بأي تغيير بعد انعقاد المؤتمر".

وأوضح العربي أن جون كيرى وزير الخارجية الأميركي تعهد بأن تقوم الولايات المتحدة بالإشراف على مفاوضات لحل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي في مدة أقصاها 6 أشهر .

ورفض الأمين العام للجامعة العربية اتهاماً جاء على لسان أحد الصحافيين، قال فيه إن "الجامعة مؤسسة عاجزة عن التعامل مع أي قضية عربية"، وأوضح العربي أن "الأمم المتحدة ذاتها وبرغم كل إمكانياتها فشلت في حل أي من القضيتين السورية أو الفلسطينية".