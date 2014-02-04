الجربا يلتقي لافروف.. وتكتم حول ما دار في الاجتماع

التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحمد الجربا، الثلاثاء، في موسكو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في محاولة منه لإقناع الحكومة الروسية بالضغط على حليفها الرئيس السوري بشار الأسد للقبول بتشكيل هيئة حكم انتقالي.

وانتهى اللقاء بين الجربا ولافروف من دون أن ترشح معلومات كثيرة عما دار خلاله.

وقال لافروف، بحسب ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس: "أعتقد أن نقاش اليوم سيكون بالغ الأهمية لتوضيح المواقف من أجل الدفع قدما بعملية جنيف".

من جهته وفي مقابلة مع إذاعة "صوت روسيا"، أجريت قبيل لقائه لافروف، شدد الجربا على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالي لإنهاء النزاع الذي أسفر منذ اندلاعه في مارس 2011 عن سقوط أكثر من 136 ألف قتيل وتهجير ملايين السوريين.

وأضاف أنه "يجب على الولايات المتحدة وروسيا والمجتمع الدولي أن يضغطوا على النظام السوري من اجل ان ينفذ كل موجبات جنيف1. نريد البحث في هذا الأمر بتفاصيله وبكل انفتاح مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

وأكد الجربا أن المعارضة السورية وضعت لائحة بأسماء مرشحين للانضمام إلى هذه الحكومة الانتقالية. وأضاف: "لكننا مستعدون لإبداء مرونة في ما يتعلق بالترشيحات ومستعدون للحوار. نحن نعي أن هذه اللائحة يجب ان يوافق عليها الطرفان".

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات في 10 فبراير الجاري، غير أن دمشق لم تؤكد حتى اليوم ما اذا كانت ستشارك فيها.

وخلال لقائه لافروف أكد الجربا أن ائتلاف المعارضة قرر بشكل "حاسم" المشاركة في جولة المفاوضات التالية.

وقال بحسب ما نقلت عنه وكالة "ايتار-تاس": "سبق لنا أن أعلنا قرارنا بالمشاركة في الجولة الثانية في 10 فبراير"، مضيفا "لقد اعلنا ذلك على الرغم من أنه خلال الجولة الأولى من المفاوضات تواصل ارتكاب جرائم في سوريا بواسطة البراميل المتفجرة".