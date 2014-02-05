اتفاق هدنة بين داعش ولواء إسلامي مقاتل في سوريا

عقد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ولواء "صقور الشام" الإسلامي المقاتل ضد النظام في سوريا، اتفاق هدنة يقضي بوقف الاقتتال الدائر بينهما منذ أسابيع في شمال سوريا، بحسب نص الاتفاق الذي نشر على مواقع إلكترونية، الأربعاء.

ويأتي ذلك في وقت تخوض فيه كتائب مقاتلة بينها "الجبهة الإسلامية" التي ينتمي إليها "لواء صقور الشام" معركة ضارية ضد "الدولة الإسلامية" منذ مطلع ديسمبر في مناطق عدة، ما تسبب بمقتل حوالى 1500 شخص.

وينص الاتفاق بين تنظيم داعش و"صقور الشام" على "وقف الاقتتال الدائر بينهما فوراً، وأن لا يعتدي أي طرف على الآخر بأي وجه من الوجوه".

وأضاف أنه "لا يحق لأي طرف بعد هذا الاتفاق أن يؤازر أي طرف من الفصائل الموجودة على أرض الشام التي تقاتل في سبيل الله بأي صورة من صور المؤازرة".

ويقضي الاتفاق بإحالة الخصومات بين الطرفين "إذا وقع اعتداء من طرف على طرف" إلى محكمة شرعية مشتركة بين الطرفين.

وأبرم الاتفاق يوم الاثنين الماضي ووقع عليه عن تنظيم داعش أميره أبوبكر البغدادي، وعن لواء "صقور الشام" أميره أبوعيسى الشيخ.

وشنت كتائب عدة هجوماً واسعاً على مواقع وعناصر داعش، على خلفية اتهامه بالتشدد في تطبيق الشريعة الإسلامية في المناطق التي تسيطر عليها وتنفيذ عمليات قتل وخطف عشوائية. كما وجهت إليها اتهامات بأنها توقفت عن قتال القوات النظامية لملاحقة عناصر وقادة الكتائب المقاتلة.

واتهم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تنظيم داعش بأنه على "علاقة عضوية" مع النظام السوري، ويعمل على تحقيق مآربه"، معلناً دعمه "الكامل" لمقاتلي الكتائب المعارضة ضد تنظيم داعش.

وأعلنت القيادة العامة لتنظيم القاعدة، أمس الاثنين، تبرؤها من تنظيم داعش ومعاركه ضد الكتائب والفصائل الأخرى في سوريا.