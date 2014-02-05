الجربا في القاهرة للقاء مسؤولين مصريين وعرب

أنهى رئيس الائتلاف السوري المعارض، أحمد الجربا، زيارته إلى موسكو ووصل إلى القاهرة في زيارة تستغرق عدة أيام.

وقالت مصادر مسؤولة إن الجربا سيلتقي عدداً من المسؤولين المصريين ومسؤولين من الجامعة العربية لبحث التطورات الأخيرة في سوريا على ضوء نتائج مؤتمر "جنيف 2" والخطوات التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وسيناقش الجربا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، غداً الخميس، موضوع التنسيق بشأن الجولة الثانية من مفاوضات "جنيف 2" بين الحكومة والمعارضة السورية.

وأكد مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية أنه سيتم أيضاً خلال اللقاء استعراض نتائج زيارة الجربا الأخيرة إلى موسكو.

وكان وفد الائتلاف السوري المعارض قد طالب خلال زيارته إلى العاصمة الروسية بممارسة ضغوط على بشار الأسد للقبول بهيئة حكم انتقالي خلال الجولة الثانية من مفاوضات جنيف التي تبدأ في 10 فبراير الجاري.

كما أكد الجربا أن الائتلاف سيدرس المقترح الروسي بتشكيل لجان نوعية تتخصص بدراسة كل ملف.

ومن جانبه، كان العربي قد أعرب في تصريحات له مؤخراً عن أسفه لعدم إحراز تقدم ملموس للجولة الأولى لمفاوضات "جنيف 2"، معتبراً أن انعقاد المؤتمر هو انتصار للمعارضة بالأساس. كما أعرب عن أمله في أن تشهد الجولة الجديدة للمفاوضات وقفاً ولو جزئياً للقتال، وإدخال المساعدات الإنسانية.