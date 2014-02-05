الجيش الحر يبدأ معركته ضد داعش في الساحل السوري

أعلن الجيش الحر بدء معركته المفتوحة على تنظيم داعش في مناطق الساحل السوري، وأفاد بيان مصور لمجموعات تابعة للجيش الحر في مناطق الساحل باستمرار العمليات العسكرية ضد مقاتلي داعش حتى القضاء عليهم أو حل تنظيم داعش وتسليم السلاح والأفراد لمقاتلي الجيش الحر.

وأفاد في وقت سابق المرصد السوري وشبكة شام بأن انتحارياً من "داعش" فجّر نفسه في سجن بلدة الراعي بشمال محافظة حلب والذي يشكل مقراً لفصائل الجيش الحر، بعدما حضر إليه للتفاوض من أجل تنفيذ هدنة بين الجانبين، وأن الهجوم أوقع 16 قتيلاً، بينهم قادة في الجيش الحر.