المعارضة السورية: نظام الأسد لا يملك قراره

اعتبر كبير مفاوضي وفد الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة أن إعلان الروس استعداد نظام الأسد لحضور الجولة الثانية من مفاوضات جنيف يدلّ على عدم استقلالية النظام في اتخاذ قراره.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قال إن وفد النظام السوري سيشارك في الجولة الثانية من جنيف 2 التي ستبدأ في العاشر من شهر فبراير.

وتأتي هذه التصريحات بعد زيارة لوفد الائتلاف السوري المعارض إلى موسكو، طالب خلالها أحمد الجربا، رئيس الائتلاف روسيا بممارسة ضغوط على حليفها بشار الأسد للقبول بهيئة حكم انتقالي خلال الجولة الثانية من مفاوضات جنيف التي تبدأ في العاشر من الشهر الحالي. كما أكد الجربا أن الائتلاف سيدرس المقترح الروسي بتشكيل لجان نوعية تتخصص بدراسة كل ملف.

نظام الأسد يكشف عن وجهه الحقيقي

من جهة أخرى، ندد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالاستخدام "الوحشي" للبراميل المتفجرة من قبل قوات الأسد في مناطق عدة من سوريا، خصوصا في حلب.

وقال كيري في بيان "إنه مع مواصلة استخدام البراميل المتفجرة يوميا في قصف حلب، فإن نظام الأسد إنما يكشف عن وجهه الحقيقي أمام العالم". وأضاف أن تلك البراميل تستهدف أبرياء، ولذلك لا يمكن للشعب السوري أن يقبل بحكومة يكون الأسد طرفا فيها.