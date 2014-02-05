روسيا: ظروف أمنية وراء تأخير تسليم كيمياوي سوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف الثلاثاء، إن الحكومة السورية وعدت بتسليم حمولة كبيرة جديدة من أسلحتها الكيميائية قبل نهاية الشهر الجاري، داعيا إلى عدم إضفاء طابع "دراماتيكي" على التأخير في إنجاز هذه العملية.

وقال: "لن أضفي طابعا دراماتيكيا على قضية نزع السلاح"، مضيفا لوكالة ريا نوفوستي الاثنين الماضي، "أعلن السوريون حرفيا أنهم ينوون نقل كمية كبيرة من المواد الكيميائية في فبراير".

ونفى غاتيلوف أن تكون سوريا لم تف بتعهداتها، عازيا التأخير إلى ظروف غير متوقعة ومسائل أمنية، وأضاف "تفاصيل عدة لم تكن معروفة سابقا، وبالتالي فمن المنطقي أن تحصل تغييرات".

وتعرضت سوريا أخيرا لسلسلة انتقادات لعدم احترامها مهل تسليم مخزونها من الأسلحة الكيميائية.

وأعلنت الحكومة الأميركية أن حمولتين صغيرتين فقط من الأسلحة الكيميائية تمثلان نحو 4% من الترسانة السورية المعلنة غادرتا ميناء اللاذقية السوري حتى الآن، وذلك من أصل 700 طن كان ينبغي أن تتخلص منها دمشق مع نهاية 2013.