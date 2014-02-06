روسيا لا ترى الوقت مناسباً لقرار حول المعونات لسوريا

مع استعداد بلدان غربية وعربية للعمل من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تحسين سبل توصيل المعونات إلى سوريا رأت روسيا يوم الأربعاء أن الوقت الآن غير مناسب لمثل هذه الخطوة، في وقت يحتاج نحو 9.3 مليون سوري أو قرابة نصف السكان، بحسب الأمم المتحدة، إلى المساعدة.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، للصحافيين "نحن نعارض التحرك لاستصدار قرار الآن في مجلس الأمن. وليس الوقت مناسباً لمناقشة أي قرار في مجلس الأمن."

يأتي هذا في وقت يناقش أعضاء غربيون في مجلس الأمن المكون من 15 عضوا قراراً بشأن المعونات منذ نحو عام. وبعد أشهر من المناقشات أصدر المجلس في نهاية المطاف بياناً غير ملزم في الثاني من أكتوبر يحث على تيسير وصول المعونات إلى سوريا.

لكن البيان لم يؤدِ إلا إلى تقدم طفيف في المسائل الإدارية مثل تأشيرات الدخول لعمال الإغاثة والإذن لقوافل الإغاثة. ولم يتم اتخاذ أي إجراء في قضايا رئيسية مثل الوصول إلى المدن والبلدان المحاصرة.

وبعد أن فشلت جولة أولى من محادثات السلام في جنيف الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق بشأن المعونات إلى نحو2500 سوري محاصرين في مدينة حمص، قالت دول غربية وعربية إنها تعتزم المضي قدماً في السعي لاستصدار قرار ملزم قانوناً. وقال دبلوماسيون غربيون في المجلس طالبين ألا تنشر أسماؤهم إن مشروع قرار قد يتم توزيعه بين أعضاء المجلس أوائل هذا الأسبوع. غير أن تشوركن أوضح موقف روسيا قائلاً "نعتقد أنه التحرك الخطأ."