إدانة أممية لقصف النظام للمدنيين بالبراميل المتفجرة

دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجمات المتكررة التي تستهدف المدنيين في سوريا لاسيما البراميل المتفجرة التي يقصف بها جيش النظام منذ أيام عديدة معاقل المعارضة في حلب.

وقال بان كي مون إن هذه التكتيكات لها مفعول مدمر على المناطق الآهلة بالسكان، واستخدامها يتعارض والقوانين الإنسانية الدولية.

ودعا بان على لسان المتحدث باسمه مارتن نيسيركي كل الأطراف في سوريا الى بذل كل جهدهم لخفض مستوى العنف والتركيز على حل سلمي للنزاع.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن "البراميل المتفجرة" التي يلقيها الطيران الحربي السوري على احياء المعارضة في حلب اسفرت في غضون خمسة أيام عن مقتل حوالى 250 شخصا بينهم 73 طفلا، إضافة الى مئات الجرحى، مؤكداً أن هذه البراميل المحشوة بمادة "تي ان تي" الشديدة الانفجار دفعت أيضاً بآلاف المدنيين للفرار من ديارهم.