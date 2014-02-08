مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو الأسد لوقف قصف المدنيين

حصلت "العربية" على مشروع قرار في مجلس الأمن، يفترض أن يُبت بشأنه بخصوص سوريا، يعرب عن القلق العميق لما وصفه بالتدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية، ويدين ما وصفه بالانتهاكات الإنسانية الواسعة في سوريا. كما يدعو نظام الأسد إلى وقف قصف الأماكن المأهولة بالسكان فوراً، ويدعو الأطراف إلى احترام القوانين الدولية بخصوص الشؤون الإنسانية. إلى ذلك، يعرب القرار عن القلق بشأن تزايد أعداد اللاجئين السوريين، ويحث نظام الأسد على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية فوراً، ويدين تزايد الهجمات الإرهابية بواسطة القاعدة، داعياً إلى خروج كل المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية.

واشنطن ترى الصراع السوري خطراً على أمنها

يأتي هذا في وقت اعتبرت واشنطن، على لسان وزير الأمن الداخلي، جيه جونسون، أن الصراع في سوريا أصبح خطراً على الأمن القومي الأميركي مع عودة الغربيين الذين يسافرون للحرب هناك.

وأشار جونسون إلى أن بلاده تراقب عن كثب المقاتلين الأجانب الذين يتوجهون إلى سوريا، حيث توجد جماعات معارضة، من بينها جماعات وفصائل مدعومة من الغرب.