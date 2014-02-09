الجربا يطالب بفاروق الشرع رئيساً لوفد النظام

طالب رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا، بأن يترأس فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية السوري وفد النظام إلى مفاوضات جنيف اثنين.

وقال الجربا عقب لقائه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إن الشرع يحظى بمصداقية لدى الائتلاف، كما رحب الجربا بتوسعة وفد المعارضة التي ترغب في حضور اجتماعات جنيف.

ومن جهة أخرى عبر وزير الخارجية المصري عن تأييد القاهرة للعملية السياسية في جنيف، معتبراً أنها المسار الوحيد نحو تسوية سلمية للأزمة السورية.

وكان الجربا قد وصل إلى القاهرة في زيارة هدفها لقاء عدد من المسؤولين المصريين ومسؤولين من الجامعة العربية، وذلك لبحث التطورات الأخيرة في سوريا على ضوء نتائج مؤتمر "جنيف 2" والخطوات التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة.