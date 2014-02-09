وفد النظام السوري يصل إلى جنيف بقيادة المعلم

وصل الوفد السوري الرسمي الأحد برئاسة وزير الخارجية، وليد المعلم، إلى جنيف للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات، المقررة الاثنين مع وفد المعارضة، حسب ما ذكر التلفزيون السوري.

وأفاد التلفزيون في شريط إخباري عاجل "بوصول وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الوزير وليد المعلم، إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثانية لمؤتمر جنيف الدولي حول سوريا".

وفي موسكو، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن وزير الخارجية سيرغي لافروف تحدث هاتفياً إلى نظيره الأميركي، جون كيري، بشأن الملف السوري.

ويأتي الاتصال قبل يومين من استئناف محادثات السلام بين النظام والمعارضة في جنيف.

وأوضحت الخارجية الروسية في البيان أن لافروف وكيري تطرقا خلال هذه المحادثة، التي أتت بمبادرة من كيري، إلى الوضع في سوريا في إطار استئناف المفاوضات المباشرة بين مختلف أطراف النزاع في سوريا في جنيف في العاشر من فبراير الحالي.

واعتبرت مستشارة الأسد بثينة شعبان عشية الجلسة الثانية من مفاوضات جنيف اثنين أن نتيجة الحرب القائمة في سوريا ستحدد من سيكون له مستقبل في المنطقة.

وأوضحت شعبان أن عدم حضور إيران للمؤتمر يعد خللا في التوازن في عقد جنيف، وشددت على أن التنسيق مع إيران كان حاضرا في جميع مراحل مؤتمر جنيف.

وقالت شعبان إن معظم الدول الحاضرة في مؤتمر جنيف 2 ما عدا روسيا هم ضد وفد الدولة السورية في مؤتمر جنيف.