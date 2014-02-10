بريطانيا: هيئات إغاثية وهمية تهرب المقاتلين لسوريا

كشف مسؤولون بريطانيون أن جمعيات خيرية وهيئات إغاثية تأسست مؤخراً؛ لتكون غطاء أو مجرد واجهة لمتطرفين يرغبون بالقتال في سوريا، أو تمويل العمليات القتالية هناك، في تحذير هو الأول من نوعه بشأن هيئات خيرية وهمية تقوم بأعمال غير مشروعة في سوريا.

ويأتي التحذير البريطاني بعد نحو شهر كامل على تحذير وزارة الداخلية السعودية من عمليات جمع تبرعات غير مرخصة، واتخاذ قرار بحصر جمع التبرعات لصالح المنكوبين السوريين في ثلاث جهات رسمية فقط، هي: هيئة الهلال الأحمر السعودي، ورابطة العالم الإسلامي، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.

وبحسب مسؤولين بريطانيين تحدثوا لجريدة "التايمز" الصادرة في لندن فإن جمعيات خيرية وهيئات إغاثية تم تأسيسها مؤخراً، وأخرى كانت تعمل في السابق بصورة قانونية، أصبحت متخصصة في نقل المقاتلين الأجانب إلى سوريا.

وقال مسؤول بريطاني إنه خلال شهر يونيو الماضي عبرت مركبة كبيرة محملة بعشرات الشباب المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، وتحديداً عند باب السلامة، على مرأى ومسمع من رجال الجمارك التركية والمدنيين الذين يصطفون في طوابير، كان الشباب يرتدون زياً موحداً، وعليه اسم إحدى الهيئات الإغاثية.

وتابع المسؤول البريطاني: "بمجرد أن وضع أولئك الشباب أقدامهم داخل الأراضي السورية، خلعوا ملابسهم، وبدأوا الهتاف: الله أكبر، الله أكبر.. لقد كانوا جميعاً مقاتلين".

ويقول المسؤولون البريطانيون إن أجهزة الاستخبارات الغربية التي تعمل على الحدود بين سوريا وتركيا تحاول تحديد بالضبط هذه الجمعيات والهيئات الإغاثية، كما تحاول معرفة الأجانب الذين يقاتلون وتمييزهم عن الذين يذهبون إلى هناك لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وكانت الحكومة التركية قد بدأت في الأسابيع القليلة الماضية التشديد من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا، وذلك تحسباً من أنشطة يستفيد منها المقاتلون التابعون لتنظيم القاعدة.