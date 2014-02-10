موسكو تقترح ضم دبلوماسي روسي وآخر أميركي لـ "جنيف2"

اقترحت روسيا، الاثنين، انضمام دبلوماسيين من موسكو وواشنطن إلى زملائهم من الأمم المتحدة لعقد اجتماع جماعي مع وفدي النظام السوري والمعارضة، والمشاركة في محادثات السلام بجنيف2.

وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إنه يمكن عقد هذه المحادثات في اجتماع مشترك أو اجتماعات منفصلة مع الوفدين السوريين (وفد النظام ووفد المعارضة).

وصرح بوغدانوف المكلف بملف الأزمة السورية لوكالة "ريا نوفوستي" الرسمية للأنباء أن "الدبلوماسيين الروس يتعاملون مع تنظيم العملية التفاوضية بأفضل شكل ممكن".

وتأتي تصريحاته وسط استئناف محادثات "جنيف2" في سويسرا تحت إشراف المبعوث العربي والدولي الاخضر الإبراهيمي.

ومن المنتظر أن يعقد المبعوث الدولي، الاخضر الإبراهيمي، لقاءات منفصلة مع ممثلي النظام السوري والمعارضة في الأيام الأولى من الجولة الثانية من محادثات "جنيف2"، والتي بدأت اليوم الاثنين بعد أن تسبب خرق وقف إطلاق النار في منطقة حمص لانتكاسة مساعي السلام.

وفي رسالة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، زاد الإبراهيمي الضغوط على الجانبين لإبداء الالتزام بالتوصل إلى اتفاق في عملية السلام التي ترعاها موسكو وواشنطن والتي لم تحرز تقدماً في الجولة الأولى منها.





