"جنيف 2" يبحث وقف العنف والهيئة الانتقالية بالتوازي

من المنتظر أن يعقد المبعوث الدولي، الأخضر الإبراهيمي، لقاءات منفصلة مع ممثلي النظام السوري والمعارضة في الأيام القليلة الأولى من الجولة الثانية من محادثات "جنيف 2"، والتي بدأت اليوم الاثنين بعد أن تسبب خرق وقف إطلاق النار في منطقة حمص لانتكاسة مساعي السلام.

وفي رسالة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، زاد الإبراهيمي الضغوط على الجانبين لإبداء الالتزام بالتوصل إلى اتفاق في عملية السلام التي ترعاها موسكو وواشنطن والتي لم تحرز تقدماً في الجولة الأولى منها.

وقال الإبراهيمي إنه سيجري محادثات منفصلة مع الجانبين السوريين في الأيام القليلة المقبلة على أمل تحسين أجواء المفاوضات.

وفي الوثيقة المكونة من ثماني صفحات ومؤرخة بتاريخ 7 فبراير وموجهة إلى الوفدين، طلب الإبراهيمي من الطرفين إبداء الالتزام بالعمل على التوصل لاتفاق في المسألتين الرئيسيتين، وهما وقف القتال وبحث تشكيل كيان للحكم الانتقالي.

وقالت الوثيقة إن هاتين النقطتين من أعقد الموضوعات وأكثرها حساسية ويحتاج بحثهما لعدة جلسات ومناقشات مطولة.

لكنها أضافت أن مستقبل العملية السياسية وإمكانية نجاحها يستلزم إعلاناً واضحاً من البداية أن الطرفين لديهما إرادة سياسية كاملة وقوية للتعامل مع هاتين القضيتين بكل ما يتطلبه ذلك من شجاعة ومثابرة وإصرار وانفتاح للتوصل إلى حلول ناجعة لكل القضايا مهما كانت معقدة وشائكة.

ولعدم الاتفاق على القضية التي يجب بحثها أولاً ولتوقف كل مسألة منهما على الأخرى، قال الإبراهيمي إنه سيبحثهما معا بالتوازي.

وخلال الأسبوع الثاني من المحادثات يعتزم الإبراهيمي توسيع نطاق المباحثات لتشمل قضيتين أخريين هما كيفية إدارة استمرار مؤسسات الدولة السورية وكيفية معالجة عملية الحوار الوطني والمصالحة، التي ستنشأ نتيجة لأي اتفاق يتم التوصل إليه في جنيف.

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات استهدفت بناء جسور الثقة بالتركيز على محاولة الاتفاق على وقف لإطلاق النار من أجل أعمال الإغاثة الإنسانية في مدينة حمص المدمرة، لكن الهدنة خرقت عقب بدء العمل بها.